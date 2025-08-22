Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Çevrepınar Mahallesi'nde, depremzede besicilere destek amacıyla yapılacak 86 ahırın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Törene katılan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6 Şubat depremlerinin ardından kentin yeniden ayağa kalkması için her alanda çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Vali Ünlüer, “Asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz depremler sonrası toparlanma süreci hız kesmeden devam ediyor. Şehrimiz hem kuzeyden hem güneyden büyük bir yıkıma uğradı. Neredeyse tamamında ağır hasar meydana geldi. Bu süreçte Kahramanmaraş genelinde 304 yeni kırsal mahalle kuruldu,” dedi.

Depremin ardından altyapıdan üstyapıya, tarımdan hayvancılığa kadar her alanda yeniden inşa süreci başlatıldığını belirten Ünlüer, “Ya bu yatırımları durdurup süreci 15 yıla yayacağız ya da bir buçuk yıl sabredip yepyeni bir Kahramanmaraş’ı hep birlikte inşa edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında inşa edilecek modern ahırlar, bölgedeki hayvancılıkla uğraşan depremzede ailelerin yeniden üretime katılmalarını sağlayacak. Ahırların, kısa sürede tamamlanarak besicilere teslim edilmesi hedefleniyor.