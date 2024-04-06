Kurulduğu dönemde büyük bir özveriyle ve kısıtlı imkânlarla çalışan Anadolu Ajansı, bugün yalnızca ülkemizin değil, dünyanın da sayılı haber ajansları arasında yerini almıştır. Doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren, halkımız için güvenilir haber kaynağı olma başarısını gösteren milli ajansımız, ülkemizde habercilik alanında bir referans ve eğitim kurumu olma niteliği de taşımaktadır.

Anadolu Ajansı, bir asrı aşan tecrübe ve birikimi, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren yapısı ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye’nin sesini dünyaya duyurmaya devam edecektir.

Kuruluşunun 104. yıl dönümü vesilesiyle Anadolu Ajansı’nın fedakâr ve özverili çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.



Mükerrem ÜNLÜER

Kahramanmaraş Valisi