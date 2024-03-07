Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer 8 Mart Kadınlar Günü için özel açıklama;

''Gönüllerimizde müstesna bir yere sahip, emekleri, sevgi dolu yürekleri ve fedakarlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren, huzurlu ve mutlu toplumların kaynağı kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Kadınlara verilen değer, uygar toplum olmanın en önemli göstergesidir. Hayatın her alanında fedakarlığın ve duyarlılığın sembolü olan kadınlarımız, yetiştirdikleri nesillerle de geleceğin şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır.

Bizler Cennet annelerin ayakları altında olduğuna inanan bir anlayışın mensupları olarak, kadınların hayatın bütün alanlarında etkin bir şekilde var olmalarına imkân sağlayacak şartları hazırlamak, her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmek durumundayız.

Tarih boyunca kurduğumuz devletlerin görünmez kahramanları olan istiklalimize ve istikbalimize yönelik tehditlere karşı en ön saflarda yer alan ve bugün de mücadeleleri ve başarılarıyla örnek olan bütün kadınlarımızla gurur duyuyoruz.

Kadına saygı, değerlerimizin, gelenek-göreneklerimizin, tarihimizin, sosyal hayatımızın temel dinamiğidir.

Kadına yönelik şiddet ve baskı sadece ülkemizin değil, tüm dünya kadınlarının sorunudur. Uğradığı haksızlıklar, adaletsizlikler, ayrımcılıklar karşısında kadının yanında yer almak insan olan herkesin görevidir.

Ülkemize hizmetleriyle değer katan, tüm kadınlarımıza örnek olacak başarılarıyla adından söz ettiren, genç nesillere ışık tutan, geleceğimize yönelik tehditler karşısında dimdik duran, cesur ve özgüveni yüksek kadınlarımız geleceğe yürüyüşümüzde en önemli güvencemizdir.

Bu vesileyle, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, üreten, eğiten yetiştiren ve fedakârlığın timsali olan başta şehit ve gazi annelerimiz ile eşleri olmak üzere, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tekrar tebrik ediyor, annelerimizi, eşlerimizi, kız çocuklarımızı, kız kardeşlerimizi, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınları hürmetle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.''

Mükerrem ÜNLÜER

Kahramanmaraş Valisi