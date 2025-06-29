Kahramanmaraş’ta etkisini sürdüren aşırı sıcaklar, dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşları zorlu bir iklimle karşı karşıya bırakıyor.

Gölgede dahi bunaltıcı hale gelen hava, sokakta olanları serinlik arayışına yönlendiriyor. Çalışmak, alışveriş yapmak ya da farklı sebeplerle dışarıda bulunmak zorunda kalan vatandaşlar, kısa süreli de olsa klimalı ve kapalı mekânlara sığınıyor.

Günün en sıcak saatlerinde işlerini halletmek zorunda olan birçok kişi, AVM ler, kapalı çarşı, veya Rıdvan Hoca Yeraltı çarşısına yöneliyor.

Uzmanlar, bu tip yüksek sıcaklıkta dışarı çıkmanın sağlık riskleri doğurduğunu, özellikle sıvı kaybına ve güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, dışarıda geçirilen sürenin mümkün olduğunca kısa tutulması ve mutlaka başı koruyacak şapka ve güneş gözlüğü gibi aksesuarlarla önlem alınması öneriliyor.