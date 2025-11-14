Veliaht 10. Bölüm Konusu: Bu Hafta Neler Olacak?

Veliaht'ın 10. bölümünde heyecan zirveye çıkıyor.
Yeni bölümde öne çıkan gelişmeler şöyle:

• Timur ve Gülşah Arasında Büyük Yüzleşme

Timur, kardeşi Gülşah ile geçmişten gelen hesaplaşmalarla yüzleşiyor. Bu karşılaşma, ailenin dengelerini altüst edecek.

• Reyhan Kaçırılıyor

Reyhan’ın kaçırılması üzerine Timur, onu kurtarmak için riskli bir plan yapıyor. Ancak işler beklediği gibi gitmiyor ve tehlike büyüyor.

• Timur Aşkı İçin Zor Bir Karar Alıyor

Aşkı ve sorumlulukları arasında sıkışan Timur’u kritik bir dönemeç bekliyor.

Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti
3837519 D4Dcdf0E2Fbe2C863Aae295Edf690024 640X640

• Büşra’nın Hamlesi Dengeyi Değiştiriyor

Büşra’nın babasını manipüle edip masaya oturması, Derya ve Yahya arasında büyük bir kırılmaya yol açıyor.

• Mazot Krizi Siyasete Yön Veriyor

Hemşinli Davut’un mazot krizini fırsata çevirip adaylığını dayatması ortalığı karıştırıyor.
Mazot krizinin çözülmesi ise otogar seçimlerinde taşları yerinden oynatıyor.

• Yirmi Yıl Sonra Gelen Yüzleşme

Yahya ve Zülfikar, yıllar sonra ilk kez yüzleşiyor. Bu hesaplaşma dizinin akışını değiştirecek.

650X344 Veliaht Bu Aksam Yok Mu Neden Yok Yeni Bolum Ne Zaman Iste 13 Kasim 2025 Show Tv Yayin Akisi 1763057069732

Veliaht 10. Bölüm İzle – Show TV

Veliaht’ın yeni bölümü bu akşam Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

0X0 Veliaht Dizisinin Konusu Nedir Oyuncu Kadrosunda Kimler Var Yeni Dizi Yakinda Ekranlarda 1750919156490

Veliaht 10. Bölüm İzlemek için tıklayınız