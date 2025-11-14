Veliaht 10. Bölüm Konusu: Bu Hafta Neler Olacak?

Veliaht'ın 10. bölümünde heyecan zirveye çıkıyor.

Yeni bölümde öne çıkan gelişmeler şöyle:

• Timur ve Gülşah Arasında Büyük Yüzleşme

Timur, kardeşi Gülşah ile geçmişten gelen hesaplaşmalarla yüzleşiyor. Bu karşılaşma, ailenin dengelerini altüst edecek.

• Reyhan Kaçırılıyor

Reyhan’ın kaçırılması üzerine Timur, onu kurtarmak için riskli bir plan yapıyor. Ancak işler beklediği gibi gitmiyor ve tehlike büyüyor.

• Timur Aşkı İçin Zor Bir Karar Alıyor

Aşkı ve sorumlulukları arasında sıkışan Timur’u kritik bir dönemeç bekliyor.

• Büşra’nın Hamlesi Dengeyi Değiştiriyor

Büşra’nın babasını manipüle edip masaya oturması, Derya ve Yahya arasında büyük bir kırılmaya yol açıyor.

• Mazot Krizi Siyasete Yön Veriyor

Hemşinli Davut’un mazot krizini fırsata çevirip adaylığını dayatması ortalığı karıştırıyor.

Mazot krizinin çözülmesi ise otogar seçimlerinde taşları yerinden oynatıyor.

• Yirmi Yıl Sonra Gelen Yüzleşme

Yahya ve Zülfikar, yıllar sonra ilk kez yüzleşiyor. Bu hesaplaşma dizinin akışını değiştirecek.

Veliaht 10. Bölüm İzle – Show TV

Veliaht’ın yeni bölümü bu akşam Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.