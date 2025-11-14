Veliaht 10. Bölüm Konusu: Bu Hafta Neler Olacak?
Veliaht'ın 10. bölümünde heyecan zirveye çıkıyor.
Yeni bölümde öne çıkan gelişmeler şöyle:
• Timur ve Gülşah Arasında Büyük Yüzleşme
Timur, kardeşi Gülşah ile geçmişten gelen hesaplaşmalarla yüzleşiyor. Bu karşılaşma, ailenin dengelerini altüst edecek.
• Reyhan Kaçırılıyor
Reyhan’ın kaçırılması üzerine Timur, onu kurtarmak için riskli bir plan yapıyor. Ancak işler beklediği gibi gitmiyor ve tehlike büyüyor.
• Timur Aşkı İçin Zor Bir Karar Alıyor
Aşkı ve sorumlulukları arasında sıkışan Timur’u kritik bir dönemeç bekliyor.
• Büşra’nın Hamlesi Dengeyi Değiştiriyor
Büşra’nın babasını manipüle edip masaya oturması, Derya ve Yahya arasında büyük bir kırılmaya yol açıyor.
• Mazot Krizi Siyasete Yön Veriyor
Hemşinli Davut’un mazot krizini fırsata çevirip adaylığını dayatması ortalığı karıştırıyor.
Mazot krizinin çözülmesi ise otogar seçimlerinde taşları yerinden oynatıyor.
• Yirmi Yıl Sonra Gelen Yüzleşme
Yahya ve Zülfikar, yıllar sonra ilk kez yüzleşiyor. Bu hesaplaşma dizinin akışını değiştirecek.
Veliaht 10. Bölüm İzle – Show TV
Veliaht’ın yeni bölümü bu akşam Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.