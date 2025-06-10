Okullar Ne Zaman Kapanıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Bu tarihten itibaren yaz tatili başlayacak ve öğrenciler karnelerini alarak yaklaşık 3 ay sürecek tatile çıkacak.

E-Okul Kapanacak mı?

E-Okul sistemi, karne gününe kadar açık kalmaya devam edecek. Öğrencilerin ve velilerin not bilgilerine erişimi sürecek. Ancak öğretmenler için not giriş ekranları, genellikle karnelerin basım süreci nedeniyle karne haftasından birkaç gün önce kapatılıyor.

Bu durum veliler tarafından “e-Okul kapanıyor” şeklinde yorumlansa da sistemin tamamen kapanması söz konusu değil. Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden karne günü de dahil olmak üzere not görüntüleme, devamsızlık takibi ve sınav bilgilerine erişim sağlanabiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) Girişi Nasıl Yapılır?

E-Okul VBS’ye giriş yapmak oldukça kolay:

https://eokul.meb.gov.tr adresine girin. “Veli Bilgilendirme Sistemi” sekmesine tıklayın. Öğrencinin TC kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapın. Güvenlik doğrulamasını tamamladıktan sonra sisteme erişebilirsiniz.

E-Okul’da Neler Görüntülenebilir?

Not bilgileri

Sınav tarihleri ve sonuçları

Devamsızlık durumu

Haftalık ders programı

Karne ve belge bilgileri Okullar Ne Zaman Kapanacak? MEB Takvimi Açıklandı İçeriği Görüntüle

Öğrenciye özel duyurular

E-Okul Ne Zaman Kapanıyor?

E-Okul sistemi, karne gününe kadar aktif kalacak. Not girişleri birkaç gün önceden sonlandırılsa da, veli ve öğrencilerin sisteme erişimi yaz tatiline kadar sürecek. Veliler ve öğrenciler bu süre zarfında sistem üzerinden karneye dair tüm bilgilere ulaşabilecek.

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