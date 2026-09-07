Değerli okuyucular, Geçtiğimiz hafta yapay zeka dünyasında üç günde dört büyük model peş peşe çıktı.

Teknik isimleri bir kenara bırakalım, çünkü esnafı, işletmeyi ilgilendiren kısım başka.

Bu yeni modeller artık sadece soru cevaplamıyor. Sizin yerinize iş yapıyor. OpenAI'ın yeni modeli Astra'nın tanıtımında verilen örnek şu: internetten bir doktor buluyor, sitesine giriyor, randevu talebini kendisi oluşturuyor. Baştan sona, tek komutla. Bir başka model işletmenizin internet sitesini sıfırdan kurabiliyor. Yani yazan bir asistan değil, iş bitiren bir çırak konumuna geçtiler.

İkinci haber fiyat. Meta'nın yeni modeli neredeyse bedava sayılır, milyon kelimeyi işlemek on sente düşmüş durumda. Bu şu demek: bir yıl önce büyük şirketlerin parayla aldığı gücü, bugün Kahramanmaraş'taki bir işletme cep telefonundan bedavaya yakın kullanabiliyor.

Peki madalyonun öbür yüzü

Her güçlü aletin iki yüzü olur. Bu modellerden biri, OpenAI'ın Astra'sı, tarihte ilk kez şirketin kendi koyduğu “kritik siber güvenlik eşiğini” tetikledi. Sade Türkçesi: bu model kötü niyetli birinin elinde zarar verecek kadar yetenekli bulundu, o yüzden herkese değil, sınırlı gruba açıldı.

Bu bizi neden ilgilendiriyor. Çünkü aynı güç dolandırıcının da elinde. Sizin sesinizi taklit eden, bankanızın sitesinin birebir aynısını kuran, WhatsApp'tan tanıdığınız biri gibi yazan sahtekarlıklar artık çok daha ucuz ve çok daha inandırıcı.

Bu hafta yapılacak üç şey

Bir: Para ve şifre isteyen hiçbir mesaja, ne kadar tanıdık görünürse görünsün, doğrudan güvenmeyin. Telefonu kapatıp bildiğiniz numaradan geri arayın. Ses bile artık taklit ediliyor.

İki: Müşteri listenizi, cari hesabınızı, kimlik bilgilerinizi rastgele yapay zeka uygulamalarına yapıştırmayın. Verdiğiniz veri sizin en değerli varlığınız.

Üç: Bu aletleri kullanmaya bugün başlayın. Fiyatı düştü, girmek için bahane kalmadı. Fatura yazdırın, teklif hazırlatın, sık gelen müşteri sorularına cevap taslağı çıkartın. Küçük bir işle deneyin, işe yaradığını görün.

Yapay zeka artık uzakta bir haber değil, kepenginizin önünde. Ondan korkan değil, onu erken ve doğru kullanan kazanacak. Sağlıcakla kalın.