Değerli okuyucular, Bu akşam telefonuma bir bildirim düştü. Dünyanın en güçlü yapay zekalarından birinin yeni sürümü çıkmış: Claude Fable 5.1.

Altında üç satır yazıyordu. Merak ettim, hangi büyük rakamla övünecekler diye baktım.

Rakam yoktu.

Üç satırda şunlar vardı: Sade konuşur, ne istediysen onu yapar. Tabloyu bitirir, her sayıyı kontrol eder. Kaynağını gösterir, bildiğini tahmininden ayırır.

Bir dakika duralım. Bu şirket üç ay önce aynı modelin ilk sürümünü çıkardığında kod yazma testinde rakiplerinden 22 puan önde olduğunu, bir firmanın iki aylık işini bir günde bitirdiğini anlatıyordu. Şimdi yeni sürümde "daha zeki" demiyor. "Daha dürüst" diyor.

Bence esnaf için asıl haber bu. Anlatayım.

Çırak hikayesi

Dükkanınıza çok parlak bir çırak geldi diyelim. Ustanın bildiği her şeyi biliyor, hesabı sizden hızlı yapıyor, müşteriyle güzel konuşuyor. Bir kusuru var: Emin olmadığı yerde "sanırım" demiyor. Kesin konuşuyor. Fatura keserken bir rakamı yuvarlıyor, sormuyor.

O çırağa dükkanı teslim eder misiniz? Etmezsiniz. Zeki olduğu için değil, ne zaman yanıldığını bilmediğiniz için.

Yapay zekayla iki yıldır böyle yaşıyoruz. Görüştüğüm işletmelerde hiç kimse bana "program yeterince akıllı değil" demedi. Herkes aynı şeyi söyledi: "Bir denedim, rakamı uydurdu, bir daha güvenmedim."

Tek bir yanlış rakam, altı aylık niyeti bitiriyor. Bunu çok gördüm.

Şirketin kendi itirafı

İşin ilginç yanı, üreticinin bunu artık saklamaması. Anthropic'in kendi açıklamasında yazıyor: Model bazı sorularda kendine güvenmeyip cevabı bir alt modele bırakıyor; bu, konuşmaların yüzde 5'inden azında oluyor. Yani her yirmi konuşmadan birinde aslında başka biriyle konuşuyorsunuz.

Bağımsız bir test daha var. Modele sanal bir otomat dükkanı verip aylarca işletmesini istemişler. Sonuç: Sınavlarda birinci olan model, dükkan işletince iki eski modelden daha az para kazanmış.

Açık konuşalım: Sınav birincisi ile iyi esnaf aynı şey değil. Yapay zekada da öyle.

Yeni sürümün üç maddesi tam bu yaraya merhem. Sade konuş, sayıyı kontrol et, bildiğini tahmininden ayır. Bunlar zeka değil, terbiye.

Dürüst olalım, bir şeyi bilmiyoruz

Yeni sürümün resmi test sonuçları bu yazı yazılırken henüz açıklanmadı. İnternette ağustos boyunca "çıktı, çıkmadı, ertelendi" haberleri döndü. Ben size "rekor kırdı" diyemem, elimde o rakam yok. Elimde önceki sürümün rakamları ve yeni sürümün üç sözü var.

Bakın, ben de yeni sürümün üçüncü maddesini uyguluyorum: Bildiğimi tahminimden ayırıyorum. Siz de öyle yapın.

Bu sana ne kazandırır? 5 adım, 0 TL

1. Kendi dükkanınla dene. Geçen ayın 10 satış rakamını yaz, yapay zekaya sor. Her cevabın yanına "doğru / tahmin / uydurdu" yaz. Yarım saat sürer, sonrası güven.

2. İlk işi Excel'e ver. Yeni sürümün en somut sözü tablo. Aylık gelir gider listenizi verin, toplamları kontrol ettirin, muhasebecinizle karşılaştırın.

3. "Nereden biliyorsun" diye sorun. Her cevaptan sonra kaynağını isteyin. Kaynak veremiyorsa o cümleyi deftere yazmayın.

4. Tek programa bağlanmayın. Bu model haziranda üç gün dünya çapında kapandı. İki farklı araç bilin, biri kapanınca dükkan durmasın.

5. Korkmayın, ama körü körüne de güvenmeyin. Yapay zeka çırak; kontrol eden usta hâlâ sizsiniz.

Mesele şu: Yapay zekada yarış zekadan güvene döndü. Kazanan en çok bilen değil, ne bilmediğini söyleyen.

Sizin dükkanınızda bilinen ile tahmin edilen ayrı mı duruyor, yoksa aynı deftere mi yazılıyor?

Ertuğrul Akben

Yapay Zeka & Sistem Stratejisti

ertugrulakben.com

Kaynaklar (editör notu)

Anthropic, Claude Fable 5 ve Mythos 5 duyurusu, 9 Haziran 2026

Anthropic, Fable 5 yeniden dağıtım duyurusu, 30 Haziran 2026

Andon Labs Vending-Bench sonucu (Vellum AI analizi)

Claude uygulama içi Fable 5.1 kartı, 1 Eylül 2026