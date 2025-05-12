Yaşam Koçu Filmi Konusu

Yaşam Koçu, umutsuz bir aşkın peşinden sürüklenen genç bir adamın sıradışı dönüşüm hikayesini anlatıyor. Filmde Cafer karakteri, aşık olduğu ancak karşılık bulamadığı ünlü oyuncu Helin ile yakınlaşabilmek için falcı, astrolog ve yaşam koçu gibi alternatif yöntemlere başvurur.

Bu süreçte bu kişileri ciddiye almaz ve alaycı tavırlar sergilerken, bir gün Helin’le bir partiden çıkarken magazin kameralarına yakalanır. Panikle, Helin’in yaşam koçu olduğunu söyler. Söylediği bu yalan Cafer’in hayatını kökten değiştirir. Bir anda popüler bir yaşam koçuna dönüşür, aile evinden ayrılır ve insanların hayatına dokunmaya başlar.

Ancak zamanla işler kontrolden çıkar. Sevdiği kadın Helin başkasıyla birliktedir ve Cafer kendisini büyük bir kaosun içinde bulur. Tüm bu yaşananların ardından kendi yolculuğuna odaklanır, içsel gücünü keşfeder ve sonunda hayal ettiği hayata ulaşır.

Yaşam Koçu Oyuncu Kadrosu

Filmin başrollerinde başarılı oyuncular yer alıyor:

Doğu Demirkol – Cafer

Yağmur Tanrısevsin – Helin

Bülent Çolak – Cafer’in arkadaşı

Yardımcı rollerde ise birçok sürpriz isim konuk oyuncu olarak yer alıyor.

Yaşam Koçu Filmi Nerede Çekildi?

Filmin çekimleri İstanbul’un farklı semtlerinde gerçekleştirilirken, özellikle Boğaz hattı ve tarihi sokaklar film atmosferine büyük katkı sağladı. Şehirde geçen bu sıcak ve eğlenceli hikaye, İstanbul’un enerjisini de perdeye başarıyla yansıtıyor.

Yaşam Koçu Filmi İzlenir mi?

"Yaşam Koçu", özellikle kişisel gelişim, modern şehir yaşamı ve mizah severler için keyifli bir seyirlik sunuyor. Doğu Demirkol’un doğal oyunculuğu ve absürt mizahı, filmi benzer türlerden ayırıyor.

Sonuç olarak, "Yaşam Koçu" hem güldüren hem düşündüren yapısıyla 2024’ün dikkat çeken yerli komedi-dram filmleri arasında yerini aldı. İstanbul’da geçen bu içsel yolculuğa tanık olmak için film listenize mutlaka ekleyin!