Kahramanmaraş’ta iki ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında toplam 5 kişi yaralandı. Kazalar, polis ekiplerini ve sağlık görevlilerini alarma geçirirken, bölgelerde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Polis Aracı ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

İlk kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Kuzey Çevre Yolu girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hacı K. idaresindeki 58 ABF 116 plakalı hafif ticari araç, görevli polis ekip aracına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada, hafif ticari araç sürücüsü Hacı K. ile ekip aracında bulunan 2 polis memuru yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş’taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sümbüllü Kavşağı’nda İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

İkinci kaza ise Onikişubat ilçesine bağlı Sümbüllü Kavşağı yolu üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çarpışan iki otomobilin sürücüleri araçta sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan 2 sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Her iki kazayla ilgili de polis ekipleri soruşturma başlattı. Kazaların yaşandığı bölgelerde vatandaşlar, sürücülerin daha dikkatli ve kurallara uygun hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.