Kahramanmaraş’ta Aksu Haber ekibi tarafından gerçekleştirilen sokak deneyi, yaya güvenliği konusundaki ihmalleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Yasalara göre sürücülerin yaya geçitlerinde yayalara geçiş önceliği tanıması zorunlu olmasına rağmen, Aksu Haber kamerasına yansıyan görüntülerde birçok sürücünün bu kuralı ihlal ettiği görüldü.

Aksu Haber’in gerçekleştirdiği bu farkındalık çalışması, hem sürücülere hem de yetkililere önemli bir mesaj verdi.

Vatandaşlar, şehir genelinde yaya güvenliği için denetimlerin artırılması gerektiğini vurgulayarak çalışmaya destek verdi. Yetkililerin konuya duyarlılık göstermesi bekleniyor.