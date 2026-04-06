Pazartesi: Haftaya Yağmurla Başlangıç

Haftanın ilk günü sağanak yağış etkili olacak.

Sıcaklık 7 ile 19 derece arasında değişirken, nem oranı yüksek seyredecek. Gün boyunca aralıklarla yağmur geçişleri görülebilir.

Salı: Yağış Devam Ediyor, Rüzgar Artıyor

Salı günü de sağanak yağış etkisini sürdürecek.

Sıcaklık 7 ile 18 derece arasında ölçülürken, rüzgarın zaman zaman kuvvetlenmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık daha düşük olabilir.

Çarşamba: Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Haftanın en dikkat çeken günü çarşamba olacak.

Gök gürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 10 ile 17 derece arasında seyredecek. Ani yağışlara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Perşembe: Serinleme Başlıyor

Perşembe günü yağış devam ederken sıcaklıklar düşüşe geçiyor.

En düşük 7, en yüksek 16 derece ölçülmesi bekleniyor. Hava daha serin hissedilecek.

Cuma: Soğuk Hava Kendini Gösteriyor

Haftanın son iş gününde yağmur etkisini sürdürürken sıcaklıklar belirgin şekilde düşüyor.

Değerler 5 ile 12 derece arasında olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk hava hissedilecek.

5 Günlük Tahmin

Nem ve Rüzgar Dikkat Çekiyor

Nem oranlarının hafta boyunca yüksek seyretmesi beklenirken, özellikle salı günü rüzgar hızının artması öngörülüyor.

Bu durum, hissedilen sıcaklığın daha düşük olmasına neden olabilir.

Genel Değerlendirme: Bahar Yerini Serin Havaya Bırakıyor

Hafta boyunca Kahramanmaraş’ta yağışlı bir hava hakim olacak.

Özellikle hafta sonuna doğru sıcaklıklardaki düşüşle birlikte vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.