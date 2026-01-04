Kahramanmaraş’ta etkili olan kar yağışı, hafta sonu kentte adeta bayram havası oluşturdu. Şehrin beyaz örtüyle kaplanmasını fırsat bilen vatandaşlar, kışın tadını çıkarmak için yüksek kesimlere yöneldi.

Özellikle Yedikuyular Kayak Merkezi’nde kayak, kızak ve snowboard yapan vatandaşlar eğlenceli anlar yaşarken, Başkonuş Yaylası’nda ise doğa tutkunları kar manzarası eşliğinde yürüyüş yaptı. Aileler bol bol hatıra fotoğrafı çekerken, çocukların kar sevinci renkli görüntülere sahne oldu.

Bölgeye gösterilen yoğun ilgi, esnafın da yüzünü güldürdü. Yetkililer ise sürücülere buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Kar yağışıyla birlikte Kahramanmaraş, hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyen vatandaşlara kışın tüm güzelliklerini sundu.