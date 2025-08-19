6 Şubat depremlerinin ardından yeniden yapılanma sürecine giren Kahramanmaraş’ta, şehrin kalbinde yer alan Trabzon Caddesi’ndeki eski valilik binasının bulunduğu noktada yeni hükümet konağının inşası hızla sürüyor. Toplam 16 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak olan yapı, modern tasarımı ve dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor.

Depremin ardından zarar gören birçok kamu binası ve altyapı için başlatılan çalışmalar kapsamında, sadece hükümet konağı değil, kentin farklı noktalarında da inşaat faaliyetleri devam ediyor. Özellikle Dere Pazarı bölgesinde yürütülen inşaatlar da tüm hızıyla sürerken, yeni yaşam alanları ve kamu yapılarıyla şehir adım adım yeniden inşa ediliyor.

Yetkililer, çalışmaların hem güvenli hem de hızlı bir şekilde tamamlanması için yoğun mesai harcandığını belirtiyor.