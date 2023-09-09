Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden Dulkadiroğlu Belediyesi Sosyal ve Kültür İşler Müdürü Mehmet Murat AKKURT’ un adı Belediye meclisi tarafından alınan kararla yapımı tamamlanan gençlik merkezine isminin verilmesi kararlaştırılmıştı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti milletvekili Tuba Köksal ile birlikte Mehmet Murat Akkurt gençlik merkezini gezdi.

“Yavaş yavaş toparlanma halini görmek, yeni sosyal alanların faaliyete girdiğini görmek bizlere mutluluk veriyor.” İfadelerini kullandı.

Gezinin hemen ardından Yazar DR. Senai Demirci ak parti Dulkadiroğlu ilçe kadın kolları ile birlikte söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşiye ak parti milletvekili Tuba Köksal ve beraberinde Dulkadiroğlu ilçe kadın kolları başkanı Asuman Yavuz katılım sağladı.