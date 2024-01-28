Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş'ın en büyük ilçelerinden biri olan Dulkadiroğlu'nda başlattığı yerinde dönüşüm projelerine bir yenisini ekledi.

Doğukent konutlarının yerinde dönüşümü için belediye şirketini devreye sokan Başkan Okay, Güneşevler konutları için harekete geçtiklerini müjdelemişti.

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Başkan Okay, Doğukent’te hafriyatların kaldırılmaya başlandığını ve çok kısa sürede temel çalışmalarının başlayacağını açıkladı.



