Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin doğal, kültürel ve turistik zenginliklerini gün yüzüne çıkarmak ve bu alanlarda sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, sadece Kahramanmaraş’ın değil, bölgenin en nadide doğal miraslarından biri olan Yeşilgöz’de yürütülen ikinci etap çalışmaları da büyük bir hızla ilerliyor.

Türkiye’nin en gizemli obruklarından biri olan ve yıl boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Yeşilgöz, doğal güzelliğinin yanı sıra altyapı ve sosyal donatı alanlarıyla da cazibesini her geçen gün artırıyor.

Daha önce hayata geçirilen yürüyüş yolları, gölet iskelesi, ahşap köprü, çocuk oyun alanı, kent mobilyaları, büfe ve mangal alanlarının ardından şimdi de bölgeye modern bir restoran kazandırılıyor.

Restoranın İnşasında Sona Yaklaşıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ikinci etap kapsamında yapımı süren restoranın kaba inşaatı tamamlanırken, ince işçilikleri de büyük ölçüde bitirildi. Restoranın çevresinde gerçekleştirilen peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Yeşilgöz, ziyaretçilerine sadece doğayla iç içe bir ortam değil, aynı zamanda konforlu bir yeme içme alanı da sunacak.

Ziyaretçilerden Tam Not

Yeşilgöz’ü ziyaret eden vatandaşlar, bölgedeki yatırımlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kastamonulu Yalçın Uysal, Yeşilgöz’e ilk kez geldiğini belirterek, “Suyun rengi, atmosferi ve havasıyla isminin hakkını veren bir yer. Burayı çok beğendim. Çok güzel bir de yeme içme alanı yapılıyormuş buraya. Onun da Yeşilgöz’ün değerini artıracağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Erkan Kurt ise ailesiyle birlikte sık sık Yeşilgöz’e geldiklerini belirterek, “Her gelişimizde yeni bir güzellik eklenmiş oluyor. Büyükşehir Belediyemizin hizmetleri sayesinde Yeşilgöz, her geçen gün daha da gelişiyor” dedi.

Gaziantep’ten Yeşilgöz’e Ziyaretçi Akını

Gaziantep’ten gelen Muharrem Tanarslan, bölgenin adeta bir cennet köşesi olduğunu vurgulayarak, “Yeşilgöz bizim için nefes aldığımız bir yer. Bu alanın daha da güzelleştirilmesi için çalışmalar yapıldığına şahit oldum. Restoran projesi de çok güzel olmuş. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi. Bir diğer Gaziantepli ziyaretçi Mehmet Dilli ise, “Yeşilgöz saklı bir cennet. Buraya ne zaman gelsek huzur buluyoruz. Yeni yapılan sosyal alanlarla birlikte burası daha da canlanacak” şeklinde konuştu.