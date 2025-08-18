Kahramanmaraş Yetiştirme Yurdu Gençlerini Koruma Derneği, anlamlı ve unutulmaz bir etkinliğe daha imza attı.

Dernek Başkanı Zeynep Arıkan’ın öncülüğünde “Destekle değişen hayatlar, gelişen gençlik” mottosuyla bu yıl 3.’sü düzenlenen kamp etkinliği, gençlerin hem eğlenmesine hem de sosyal hayata daha güçlü katılmalarına olanak sundu.

Başkonuş Yaylası’nda gerçekleşen etkinlik, çeşitli sportif ve sosyal aktivitelerle başladı, ardından akşam yemeği, canlı müzik eşliğinde öğrencilerle eğlence ve bağışçılar tarafından gönderilen ikramlar eşliğinde sohbetler edildi.

Kamp yapan gençler, doğayla iç içe unutulmaz bir gece geçirdi.

Açık hava sineması ise etkinliğin en keyifli anlarından biri oldu, Gençler hem günün yorgunluğunu attı hem de nostaljik bir atmosferde sinema keyfi yaşadı.

Kahramanmaraş Yetiştirme Yurdu Gençlerini Koruma Derneği Başkanı Zeynep Arıkan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sürekli tekrarlanan ve toplum tarafından sahiplenilen sosyal etkinlikler, o şehrin sosyal duyarlılığını gösterir. Bu da hem yaşayanlara hem de dışarıdan gelenlere karşı güçlü bir sosyal kimlik sunar. Bu bilinçle etkinliğimizi ilerleyen yıllarda da devam ettireceğiz inşallah” dedi.

Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz ise açıklamasında geleceğin teminatı gençlere ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını dile getirdi.

1977 yılında kurulan ve kurulduğu günden bu yana binlerce gence umut olan Yetiştirme Yurdu Gençlerini Koruma Derneği, yalnızca yetiştirme yurdunda kalan gençlere değil, aynı zamanda sivil hayatta ihtiyaç sahibi gençlere de destek vererek toplumda fark yaratan bir misyon üstleniyor. 36 yıldır dernek yönetiminde çalışan 2022 yılından bu yana başkanlık görevini büyük bir özveriyle yürüten Zeynep Arıkan her geçen yıl derneğin etki alanını genişletiyor.

Bu tür etkinlikler, devlet koruması altında yetişen ya da maddi imkânsızlıklarla mücadele eden gençlerin kendilerini özel hissetmelerini sağlıyor. Aynı zamanda özgüvenlerini pekiştiriyor, sosyal ilişkilerini güçlendiriyor ve topluma aidiyet duygularını artırıyor.