Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde trafik ışıklarına yakın bir noktada meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay, Necip Fazıl Mahallesi, eski Kervan Lokasyonu karşısındaki akaryakıt istasyonunun bulunduğu bölgede yaşandı. NFK istikametine seyir halinde ilerleyen otomobil, kırmızı ışık bölgesine yaklaşırken karşıya geçmek isteyen yayaya hızla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle talihsiz adam metrelerce savruldu ve kısa sürede yoğun kan kaybı yaşadı.

112 Ekipleri Anında Müdahale Etti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin bölgede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.