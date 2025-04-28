Türkoğlu Kırmakaya İlkokulu, Onikişubat Döngel Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu ve Dulkadiroğlu Çınarlı İlkokulunda hayata geçirilecek olan bu sınıflar, çocuklara hem eğlenerek öğrenme imkânı sunacak hem de analitik düşünme, dikkat geliştirme ve strateji üretme gibi beceriler kazandıracak.

Projenin açılışı, 2 Mayıs Perşembe günü saat 10.00’da Onikişubat Döngel Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulunda yapılacak.

Sınıflarda kullanılmak üzere özel zekâ oyunları setleri, ergonomik mobilyalar ve tematik mefruşatların temin edildiği projede aynı zamanda okumanın ufuk açmadaki önemine vurgu yapmak adına her sınıfa bir de kütüphane köşesi kazandırmak amacıyla kitaplıklar kurularak kitap toplama kampanyaları düzenleniyor. Böylece çocukların zihinsel gelişimlerinin yanında kültürel gelişimlerine de katkı sağlanıyor.

Çocuğun gelişiminde fiziksel aktivitelerin de bilişsel aktiviteler kadar önemli olduğuna dikkat çeken proje kapsamında, her okula masa tenisi seti, basketbol, voleybol ve futbol topları da ulaştırılıyor. Bu sayede çocukların okul yaşamları daha hareketli ve keyifli hale geliyor.

Genç Kahramanmaraşlılar Derneği, bu projeyi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemine ithafen çocuklara bir hediye olarak hayata geçiriyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel günün ruhunu yaşatmayı hedefleyen Dernek, geleceğin bireylerine yalnızca eğitim değil, umut da kazandırmayı amaçlıyor.