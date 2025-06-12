Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Tekerek Mahallesi Karasu Bulvarı'nda bulunan bir zeytin bahçesinde çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangında, bazı zeytin ağaçları zarar gördü.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve yangının yayılması önlendi.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, zeytinlik alandaki bazı ağaçların hasar gördüğü bildirildi.

Yetkililer, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte anız ve bahçe yangınlarına karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı.