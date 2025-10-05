Kış lastiği neden kullanılmalıdır?

Kış aylarında yağmur, kar ve soğuk gibi etkenler, yolların ıslanmasına ve buzlanmasına neden olur. Aynı zamanda bu etkenler, araçlarda kullanılan lastiklerin ana malzemesi olan kauçuk üzerinde de sertleşme gibi durumlara yol açar. Dolayısıyla kış aylarında araç kullanmak riskli hale gelir. Bu riskleri ortadan kaldırmak için ise zorunlu kış lastiği uygulaması kullanılır. Çünkü soğuktan etkilenmeyen kış lastikleri, ıslak ve buzlu zeminlerde yol tutuşuna katkı sağlar.

Kış lastikleri, özel olarak geliştirilmiş tasarımı ve hamuru ile en düşük hava sıcaklıklarında bile yumuşaklığını ve dayanıklılığını koruyarak daha güvenli bir ulaşım imkanı tanır.

Bilinenin aksine kış lastikleri yalnızca karlı ve buzlu yol koşulları için değildir. Özellikle Kasım-Nisan ayları arasında değişken hava ve yol koşullarında aracın dengeli ve güvenli hareket etmesini sağlar.

Kış lastiği neden yazın kullanılmaz?

Yazın kış lastiği kullanmak;

Fren mesafesinin uzamasına neden olur.

Keskin virajlarda kış lastiğinin yumuşak yanakları nedeniyle araç, beklenenden fazla yatar. Aracınız takla atmasına bile neden olabilir.

Lastikler çabuk aşınır.

Mevsimine uygun lastik kullanmamak, yakıt tüketimini ve karbondioksit salınımını arttırır.

Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih öne çekildi

Daha önce 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında geçerli olan uygulama ile ilgili değişikliğe gidildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca hazırlanan "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, artık şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan taşıtlarda her yıl 15 Kasım ile takip eden senenin 15 Nisan tarihleri arasında kalan 5 aylık dönemde kış lastiğinin kullanılması zorunlu olacak.

Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsamaktadır?

Kış lastiği zorunluluğu, ticari faaliyet amacıyla kullanılan araçları kapsamaktadır. Bu kapsama dahil olan taşıtlar aşağıda yer almaktadır;

Minibüs

Otobüs

Tır

Kamyon

Panelvan (Hususi kullanım haricinde)

Taksi ve yolcu otobüsü gibi yolcu taşıma araçları

Hususi araçlarda kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor?

Hususi otomobiller ve kamyonetler için yasal olarak bir uygulama mevcut değildir ve herhangi tarih bilgisi yoktur. Her ne kadar zorunlu olmasa da can güvenliğiniz ve karlı buzlu havalarda yaşayacağınız olumsuz koşullar için kış lastiği takmanızda fayda olacaktır.

Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?

Kış lastiği takmamanın cezası, 2025 yılı için 5.856 TL olarak belirtilmiştir ancak bu tutar 2026 yılı itibariyle yeniden değerleme oranında ceza tutarında artış yaşanabilir. Karayolları Trafik Kanunu'na göre, kış lastiği takma zorunluluğu süresince ilgili kurala uymayan araç sahiplerine idari para cezası uygulanmaktadır.