Bir asır önce verilen İstiklâl mücadelesiyle yazılan destan; 6 Şubat depremlerinin ardından gösterilen dayanışma ve yeniden inşa iradesiyle bugün de yaşamaktadır. Asrın felaketini yaşamış bu şehirde, sağlık altyapısının güçlendirilmesi hayati bir sorumluluk hâline gelmiştir. HG Hospital, bu sorumluluk bilinciyle hizmet vermektedir.

Bugün 800 personel ve 80 hekim kadrosuyla Kahramanmaraş ve bölge halkının sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere kesintisiz hizmet sunan HG Hospital, kısa sürede bölgesel ölçekte güçlü bir sağlık merkezi konumuna ulaşmıştır.

HG Hospital bünyesinde;

- Acil Ünitesi

- KVC ameliyatları yapılabilen ameliyathaneler

- Erişkin Yoğunbakım Ünitesi

- Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi

- Çocuk Yoğunbakım Ünitesi

- KVC Yoğunbakım Ünitesi

- ⁠Koroner Yoğunbakım Ünitesi

- Fizik Tedavi Ünitesi

- Uzman ve Yandal Uzmanı Hekimler

- Uyku Laboratuvarı

- İnme Merkezi

- Kalp Merkezi

- Göz Ünitesi

- Tıbbi Onkoloji Ünitesi

- Endoskopi Ünitesi

- Radyoloji Ünitesi

- Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarları

ile modern, kapsamlı ve multidisipliner sağlık hizmeti sunulmaktadır.

12 Şubat’ın kurtuluş ruhu; bugün sağlıkta, bilimde ve insan hayatına dokunan her alanda kendini göstermektedir. HG Hospital’ın birinci kuruluş yıl dönümünü, Kahramanmaraş’ın kurtuluş yıldönümü ile aynı günde idrak etmek bizim için ayrı bir anlam ve sorumluluk taşımaktadır.

Bu vesileyle; kurtuluş mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. HG Hospital olarak, insan hayatını merkeze alan anlayışımızla şehrimizin yaralarını sarmaya ve bölgenin sağlık yükünü omuzlamaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.

Uzm. Dr. Halil Gürsoy

HG Hospital Yönetim Kurulu Başkanı