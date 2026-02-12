Kurtuluşun 106. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ve Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu konseri, olumsuz hava şartlarına rağmen vatandaşların yoğun katılımıyla adeta bir bayram şölenine dönüştü.

Kuvay-ı Milliye dönemini simgeleyen çete kıyafetleri ve kentin yöresel kıyafeti "Maraş Abası" giyen gençler, programda davul zurna eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe eşlik etti.

Yoğun yağmur ve soğuk havaya aldırış etmeyen yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk Bayraklarıyla kortejde yerini aldı. Marşlar eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş, Onikişubat Parkı’ndan başlayarak Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ne kadar coşku içerisinde sürdü. Güzergâh boyunca dalgalanan bayraklar ve hep bir ağızdan söylenen marşlar, şehrin kurtuluş ruhunu bir kez daha canlandırdı.

Korteje; Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Gülmüş, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, MHP İl Başkanı Mansur Metehan ile çok sayıda kamu kurumunun temsilcisi ve sivil toplum kuruluşu üyeleri de katıldı.

Protokol üyeleri, vatandaşlarla birlikte yürüyerek Kurtuluş Bayramı’nın gururunu paylaştı. Yürüyüş boyunca vatandaşlar balkonlardan ve yol kenarlarından alkışlarla korteje destek verirken, şehir merkezinde adeta bayram havası esti.

Kortej yürüyüşünün ardından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde düzenlenen konserde, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Türk müziğini koreografi hareketleriyle süsleyerek verdiği konserle geniş kitle tarafından takdir toplayan Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu kurtuluş gecesine özel hazırladığı repertuarla kurtuluş coşkusuna renk kattı.

Zaman zaman duygu dolu anlarında yaşandığı konserde koronun performansı alkış yağmuruna tutuldu. Tarihin derinliklerinden gelen ezgilerle Millî Mücadele ruhunun yeniden hissedildiği konser, Kurtuluş Bayramı kutlamalarına damga vuran etkinliklerden biri oldu.

Şehirde 106. yıl coşkusuyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ve konser, birlik, beraberlik ve vatan sevgisinin en güçlü şekilde sergilendiği anlamlı bir buluşma olarak hafızalara kazındı.