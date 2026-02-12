İmanla Yazılan Bir Direniş

12 Şubat, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olarak Türk tarihindeki en önemli direniş günlerinden biri olarak kabul ediliyor. 1919–1920 yılları arasında Fransız işgaline karşı verilen mücadele, sadece bir kentin değil, Anadolu’nun bağımsızlık ruhunun simgesi haline geldi.

İlk Kurşun, Bir Milletin Uyanışı

Mondros Mütarekesi’nin ardından Maraş, Fransız birlikleri tarafından işgal edildi. İşgal sürecinde halkın onurunu hedef alan uygulamalar, şehirde büyük bir direnişin fitilini ateşledi. Sütçü İmam’ın Uzunoluk Caddesi’nde attığı ilk kurşun, Kahramanmaraş direnişinin başlangıcı olarak tarihe geçti. Bu olay, halkın silahlı ve örgütlü mücadelesinin önünü açtı.

22 Gün Süren Destansı Mücadele

Maraş halkı; kadın, erkek, genç, yaşlı demeden topyekûn bir direniş sergiledi. Mahalle mahalle, sokak sokak süren çatışmalar ve fedakârlıklarla dolu 22 günün sonunda Fransız kuvvetleri şehirden çekilmek zorunda kaldı. 12 Şubat 1920, Kahramanmaraş’ın resmen özgürlüğüne kavuştuğu gün olarak tarihe yazıldı.

“Kahraman” Ünvanı Boşuna Verilmedi

Gösterilen eşsiz direniş ve fedakârlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da tescillendi. Maraş, milli mücadeledeki rolü nedeniyle “Kahraman” ünvanını alarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Bu ünvan, şehrin bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığının simgesi oldu.

Bağımsızlık Ruhu Her Yıl Yeniden Yaşatılıyor

12 Şubat Kurtuluş Günü, Kahramanmaraş’ta her yıl geniş katılımlı programlarla anılıyor. Resmî törenler, Uzunoluk’ta yapılan canlandırmalar, şehitlik ziyaretleri ve kültürel etkinliklerle milli mücadele ruhu yeni nesillere aktarılıyor. Şehir genelinde Türk bayraklarıyla donatılan cadde ve meydanlarda, kurtuluş coşkusu gün boyu hissediliyor.