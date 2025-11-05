KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Dinçer, Aksu Haber’e yaptığı açıklamada zirve öncesi programın detaylarını paylaştı. Dinçer, “Amacımız hem sanayi hem de sosyal açıdan şehrimizi misafirlerimize tanıtmak, iş dünyamızla onları bir araya getirerek güçlü bağlar kurmak,” dedi.

Hazırlık sürecinin yoğun ama keyifli geçtiğini ifade eden Dinçer, yarın gerçekleştirilecek zirvenin içeriğine dair şu bilgileri verdi: “Yarın hem genel perspektiften Kahramanmaraş’a bakacağız hem de Kahramanmaraş’tan dünyaya uzanan bir ekonomik vizyon ortaya koymaya çalışacağız. Neleri iyi yaptığımızı, nerelerde eksiklerimiz olduğunu konuşacağız.”

Dinçer, zirvede dört panel ve beş oturumun gerçekleşeceğini belirterek, “Makroekonomik durum, Türkiye’de finansal erişim sorunları ve çözüm yolları ele alınacak. Ayrıca Ortadoğu ülkeleriyle iş birliğini geliştirmeye yönelik iki oturumluk özel bir panelimiz olacak. Gün sonunda ise Sayın Hakan Güldan, konjonktürel değerlendirmeleriyle hem günün çıktılarını hem de genel tabloyu yorumlayacak,” dedi.

Sözlerinin sonunda basın mensuplarına teşekkür eden Dinçer, zirvenin detaylarıyla ilgili “Birazı sürpriz olsun, fazlası yarına kalsın,” ifadelerini kullandı.