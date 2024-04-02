Otizmin Varlığına Dikkat Çekmek İçin Birleşmiş Milletler Tarafından İlan Edilen 2 Nisan “DüNya Otizm Farkındalık Günü̈”Nde Otizmli Bireylerin İhtiyaçlarının Daha İyi Anlaşılması Ve Herkesle Eşit Derecede Toplumsal Kabulünün Sağlanması Amacıyla Çalışmalar Sürüyor.

Kahramanmaraş Umudum Otizm Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Küçükgöz Otizmin Belirtilerine Dikkat Çekti.

Kahramanmaraş Umudum Otizm Derneği Başkanı Aylin Berbergil İse Tüm Vatandaşların Kendilerine Sosyal Medya Üzerinden Ulaşabileceklerini Söyledi.