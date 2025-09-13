Dünya Atletizm Birliği (WA) tarafından ilk kez 1983'te Finlandiya'da düzenlenen, 1991'den bu yana da iki yılda bir gerçekleştirilen organizasyona, 13-21 Eylül tarihlerinde Japonya Ulusal Stadı ev sahipliği yapacak. Japonya, 1991 ve 2007'den sonra 3. kez şampiyonanın organizasyonunu üstlenecek.

Dünyanın en iyi atletlerini bir araya getirecek organizasyonda, yaklaşık 200 ülkeden 2000'den fazla sporcu mücadele edecek. 9 gün sürecek etkinlik boyunca 49 kategoride, 147 madalya verilecek.

Toplam 8,5 milyon dolar para ödülünün dağıtılacağı şampiyonada dünya rekoru kıran sporcular, fazladan 100 bin dolar ödül alacak.

2017'de ilk defa birden fazla madalya alarak şampiyona tarihindeki en iyi derecesini elde eden Türkiye, organizasyona 12 erkek, 8 kadın sporcuyla katılacak.

Şampiyonanın en başarılı ülkesi ABD

Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinin en başarılı ülkesi ünvanını, kazandığı 443 madalyayla (195 altın, 134 gümüş, 114 bronz) ABD Milli Atletizm Takımı elinde tutuyor.

ABD'yi, 65 altın, 58 gümüş, 48 bronz madalyayla Kenya, 42 altın, 52 gümüş, 48 bronz madalyayla ise Rusya takip ediyor.

Türkiye'nin şampiyona tarihinde 4 madalyası var

Organizasyon tarihinde 4 (1 altın, 3 gümüş) madalyası bulunan Türkiye, kürsüye ilk kez Süreyya Ayhan Kop ile çıktı. Süreyya, 2003 yılında Fransa'da yapılan şampiyonada kadınlar 1500 metrede gümüş madalya kazanarak tarihe geçti.

Milli takımın ikinci madalyası, 2009'da Almanya'daki organizasyonda dünya ikincisi olan Güney Afrika asıllı kadın uzun atlamacı Karin Melis Mey'den geldi.

Türkiye, 2017'de İngiltere'de düzenlenen şampiyonayı 2 madalyayla tamamladı. Erkekler 400 metrede Türkiye'yi temsil eden Küba kökenli Yasmani Copello, gümüş madalyaya uzandı.

Ramil Guliyev ise Türkiye'ye Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki ilk altın madalyasını kazandırdı. Azerbaycan asıllı milli atlet, 200 metre yarışında favori gösterilen Wayde van Niekerk'i önünde bitiş çizgisini ilk sırada geçti.

Etiyopya kökenli milli atlet Elvan Abeylegesse de 2007'de Japonya'nın ev sahipliğinde yapılan şampiyonadaki kadınlar 10 bin metre yarışında ikinci oldu. Fakat Elvan'ın gümüş madalyası, doping yaptığı gerekçesiyle geri alındı.

Süreyya Ayhan Kop- Sporcu

Türkiye'nin 20 sporcuyla katılacağı olimpiyatlara, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda santimlerle madalyayı kaçıran milli sporcumuz Eda Tuğsuz, yine aynı statta bu kez finale kalmak için ter dökecek.

Eda Tuğsuz- Sporcu