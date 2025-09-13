KPSS A GRUBU SINAV VE OTURUMLARI

402 bin 105 adayın başvurduğu KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 7 Eylül 2025 tarihinde düzenlendi. KPSS Alan Bilgisi sınavları ise bu hafta sonu 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. KPSS Alan Bilgisi oturumlarında adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacak.

Üç oturum şeklinde düzenlenecek sınavda adaylar, farklı alanlardaki soruları yanıtlayacak.

Sınavlarda adaylara, çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak ve istatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika süre verilecek. Adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek ve sınav saat 12.45'te sona erecek.

KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 13 Eylül 2025 Cumartesi saat 10.15'te başlayacak.

KPSS Lisans Alan Bilgisi 2. oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) 13 Eylül 2025 Cumartesi saat 14.45'te başlayacak.

Adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek ve sınav saat 17.15'te sona erecek.

KPSS Lisans Alan Bilgisi 3. oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 14 Eylül 2025 Pazar saat 10.15'te başlayacak.

Adaylara 160 dakika cevaplama süresi verilecek ve sınav 12.55'te sona erecek.

2025 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) sınav sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilir.