Programa İl Müdürü Emre Çalğan, müdür yardımcıları, Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü, komite temsilcileri, çok sayıda çocuk ve aile katıldı.

Etkinlikte çocuk haklarına yönelik farkındalık oluşturulması amaçlandı. Çocuk Hakları Komitesi üyeleri, çocukların haklarının korunmasının toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Çocuklar için düzenlenen atölyeler, oyunlar, yüz boyama etkinlikleri ve bilgilendirici sunumlar yoğun ilgi gördü.

İl Müdürü Emre Çalğan, “Çocuk haklarının korunması hepimizin görevidir” diyerek çocukların eşit, güvenli ve adil bir ortamda büyümesinin önemine dikkat çekti.

Etkinlik, çocuk hakları konusunda toplumda farkındalık oluşturma adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.