İl genelinde trafik kazalarını önlemeye yönelik denetimler kapsamında; hız ihlali, emniyet kemeri kullanımı, seyir halindeyken cep telefonu kullanımı, kask takma zorunluluğu ve sürücü belgesiz araç kullanımı gibi konularda sıkı kontroller yapıldığı belirtildi. Jandarma ekipleri, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Yol Kullanıcılarına Eğitim ve Bilgilendirme

Trafik güvenliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 403 yol kullanıcısına trafik kuralları ve güvenli sürüş konularında eğitim verildi.

Okul Servislerine Yakın Takip

Öğrenci ve okul servisi güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürülen kontrollerde 161 okul servis aracı denetlendi. Servis şoförlerine ve öğrencilere genel trafik kuralları konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliği için trafik ve asayiş çalışmalarına azim ve kararlılıkla devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.