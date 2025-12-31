KARTALKAYA FACİASI: 78 CAN KAYBI

2025 yılına acı bir haberle girildi. Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi, 133 kişi yaralandı. İhmaller zinciriyle gündeme gelen olay sonrası açılan davada, otel sahibi, yöneticiler ve kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 11 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

MİNGUZZİ CİNAYETİ TÜRKİYE’Yİ SARSTI

Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin yaşıtları tarafından öldürülmesi, yılın en çok konuşulan adli olaylarından biri oldu. Cinayetle ilgili davada sanıklar 24’er yıl hapis cezası aldı.

İBB SORUŞTURMASI GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturması, 2025 boyunca manşetlerden inmedi. Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim tutuklandı. Yüzlerce şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

ŞEHİT HABERLERİ YASA BOĞDU

2025’te gelen şehit haberleri yürekleri dağladı. Uçak kazasında 20 askerimiz şehit olurken, Eskişehir’de çıkan büyük orman yangınında görev yapan 10 personel hayatını kaybetti. İstanbul'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 polisimiz şehit oldu.

ŞARKICI GÜLLÜ’NÜN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Eylül ayında Yalova’daki evinde hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümü, uzun süre kamuoyunda tartışıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, kızı hakkında adli süreç başlatıldı.

PKK KENDİNİ FESHETTİ

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında, PKK’nın Mayıs ayında kendini feshettiğini açıklaması yılın en dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı. Bu adım, 40 yıllık terörle mücadelede tarihi bir eşik olarak değerlendirildi.

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU OPERASYONU

Ekim ayında başlayan operasyonlarda sanat ve medya dünyasından birçok isim gözaltına alındı. Soruşturmanın medya ayağı da büyük yankı uyandırdı. Pek çok gazeteci, spiker ve oyuncu göz altına alındı.

GAZZE’DE ATEŞKES İHLALLERİ ve KÜRESEL SUMUD FİLOSU

Gazze’de ilan edilen ateşkese rağmen İsrail’in saldırıları sürerken, yaşanan insani kriz 2025 boyunca uluslararası kamuoyunun gündeminde kaldı. Aktivistlerin Küresel Sumud Filosu çıkarması uzun süre gündemin üst sıralarındaki yerini korudu.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ HAYATA GEÇTİ

2025 yılında hükümetin en çok konuşulan projelerinden biri de TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesi oldu. Yıl boyunca yapılan açıklamalar ve kura çekimleri büyük ilgi görürken, projenin özellikle deprem bölgesindeki konut ihtiyacına önemli katkı sağlaması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

SANAT DÜNYASINDA ACI KAYIPLAR

Ferdi Tayfur, Muazzez Abacı, Edip Akbayram, Şinasi Yurtsever, Tanyeli, Filiz Akın, İlhan Şeşen, Volkan Konak ve Güllü’nün vefatı, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. 2025, birçok usta ismin vedasıyla hafızalara kazındı.

MARMARA’DA 6,2’LİK DEPREM

23 Nisan’da Marmara Denizi’nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, büyük panik yarattı. Artçı sarsıntılar günlerce sürdü.

FUTBOLDA BAHİS SKANDALI

Spor dünyasında yasa dışı bahis soruşturması patlak verdi. Aralarında ünlü futbolcular ve hakemlerin de bulunduğu çok sayıda isim dosyaya dahil edildi.

SPORDA GURUR TABLOLARI

Filenin Sultanları dünya ikincisi olurken, A Milli Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı.

TOGG T10F YOLLARDA

Yerli otomobil TOGG’un yeni modeli T10F, 2025’te satışa çıktı ve ilk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapıldı.

PAPA’DAN TÜRKİYE ZİYARETİ

Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti, diplomasi ve dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

LİBYA ASKERİ UÇAĞININ DÜŞMESİ

Libya Genelkurmay Başkanı’nı taşıyan uçak Ankara yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesi ise bölgede yeni bir kriz başlığı olarak kayıtlara geçti.

LOUVRE'DAKİ BÜYÜK SOYGUN

Louvre Müzesi’nde yaşanan film gibi soygun da 2025’in en çok konuşulan olayları arasına girdi.

19 Ekim’de işçi yelekleri giyen hırsızlar, Kraliyet Mücevherleri’nden yaklaşık 88 milyon euro değerindeki eserleri çalarak elektrikli scooterlarla kaçtı. Olay sonrası 3 kişi tutuklandı ancak çalınan eserler hâlâ bulunamadı.