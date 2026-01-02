Karne Zili İçin Geri Sayım Başladı: Yarıyıl Tatili Ne Zaman?
Karne Zili İçin Geri Sayım Başladı: Yarıyıl Tatili Ne Zaman?
İçeriği Görüntüle

📅2026 Sınav Takvimi (YKS – KPSS – LGS ve Diğerleri)

🎓 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2026

Sınav Tarih Gün Oturum
TYT 13 Haziran 2026 Cumartesi Sabah
AYT 14 Haziran 2026 Pazar Sabah
YDT 14 Haziran 2026 Pazar Öğleden sonra
YKS Sonuçları Temmuz 2026

🏛️ KPSS 2026 Takvimi

Sınav Tarih
KPSS Lisans (GY-GK & Eğitim Bilimleri) 19 Temmuz 2026
KPSS Alan Bilgisi 25 – 26 Temmuz 2026
KPSS ÖABT 2 Ağustos 2026
KPSS Ön Lisans Eylül 2026 (planlanan)
KPSS Ortaöğretim Ekim 2026 (planlanan)

🏫 LGS ve MEB Sınavları

Sınav Tarih Gün
LGS (Merkezi Sınav) 7 Haziran 2026 Pazar
İOKBS (Bursluluk Sınavı) 19 Nisan 2026 Pazar

🎯 Akademik ve Diğer Önemli Sınavlar

Sınav Tarih
ALES/1 Nisan 2026
ALES/2 – ALES/3 Yıl içinde (ÖSYM takvimine göre)
YDS İlkbahar & Sonbahar 2026
e-YDS Yıl boyunca
MSÜ Askeri Öğrenci Sınavı Mart 2026
DGS Temmuz 2026


Sınav başvuru tarihleri, sonuç açıklama günleri ve kılavuz detayları ÖSYM (osym.gov.tr) ve MEB tarafından ayrıca ilan edilecektir. Adayların resmi duyuruları düzenli olarak takip etmesi önemlidir.