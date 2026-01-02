📅2026 Sınav Takvimi (YKS – KPSS – LGS ve Diğerleri)
🎓 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2026
|Sınav
|Tarih
|Gün
|Oturum
|TYT
|13 Haziran 2026
|Cumartesi
|Sabah
|AYT
|14 Haziran 2026
|Pazar
|Sabah
|YDT
|14 Haziran 2026
|Pazar
|Öğleden sonra
|YKS Sonuçları
|Temmuz 2026
|–
|–
🏛️ KPSS 2026 Takvimi
|Sınav
|Tarih
|KPSS Lisans (GY-GK & Eğitim Bilimleri)
|19 Temmuz 2026
|KPSS Alan Bilgisi
|25 – 26 Temmuz 2026
|KPSS ÖABT
|2 Ağustos 2026
|KPSS Ön Lisans
|Eylül 2026 (planlanan)
|KPSS Ortaöğretim
|Ekim 2026 (planlanan)
🏫 LGS ve MEB Sınavları
|Sınav
|Tarih
|Gün
|LGS (Merkezi Sınav)
|7 Haziran 2026
|Pazar
|İOKBS (Bursluluk Sınavı)
|19 Nisan 2026
|Pazar
🎯 Akademik ve Diğer Önemli Sınavlar
|Sınav
|Tarih
|ALES/1
|Nisan 2026
|ALES/2 – ALES/3
|Yıl içinde (ÖSYM takvimine göre)
|YDS
|İlkbahar & Sonbahar 2026
|e-YDS
|Yıl boyunca
|MSÜ Askeri Öğrenci Sınavı
|Mart 2026
|DGS
|Temmuz 2026
Sınav başvuru tarihleri, sonuç açıklama günleri ve kılavuz detayları ÖSYM (osym.gov.tr) ve MEB tarafından ayrıca ilan edilecektir. Adayların resmi duyuruları düzenli olarak takip etmesi önemlidir.