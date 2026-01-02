📅2026 Sınav Takvimi (YKS – KPSS – LGS ve Diğerleri)

🎓 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2026

Sınav Tarih Gün Oturum TYT 13 Haziran 2026 Cumartesi Sabah AYT 14 Haziran 2026 Pazar Sabah YDT 14 Haziran 2026 Pazar Öğleden sonra YKS Sonuçları Temmuz 2026 – –

🏛️ KPSS 2026 Takvimi

Sınav Tarih KPSS Lisans (GY-GK & Eğitim Bilimleri) 19 Temmuz 2026 KPSS Alan Bilgisi 25 – 26 Temmuz 2026 KPSS ÖABT 2 Ağustos 2026 KPSS Ön Lisans Eylül 2026 (planlanan) KPSS Ortaöğretim Ekim 2026 (planlanan)

🏫 LGS ve MEB Sınavları

Sınav Tarih Gün LGS (Merkezi Sınav) 7 Haziran 2026 Pazar İOKBS (Bursluluk Sınavı) 19 Nisan 2026 Pazar

🎯 Akademik ve Diğer Önemli Sınavlar

Sınav Tarih ALES/1 Nisan 2026 ALES/2 – ALES/3 Yıl içinde (ÖSYM takvimine göre) YDS İlkbahar & Sonbahar 2026 e-YDS Yıl boyunca MSÜ Askeri Öğrenci Sınavı Mart 2026 DGS Temmuz 2026



Sınav başvuru tarihleri, sonuç açıklama günleri ve kılavuz detayları ÖSYM (osym.gov.tr) ve MEB tarafından ayrıca ilan edilecektir. Adayların resmi duyuruları düzenli olarak takip etmesi önemlidir.