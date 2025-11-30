Kahramanmaraş’ta yapımı büyük oranda tamamlanan 600 yataklı yeni Devlet Hastanesi, yıl sonuna kadar kapılarını açmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Tıp Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni’nde yaptığı açıklamayla müjdeyi kamuoyuna duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki sağlık yatırımlarının hızla sürdüğünü belirterek, “Deprem öncesinde 11 ilimizde kamu hastanelerinde 23 bin 733 yatak bulunurken bugün 27 bin 503 yatakla hizmet veriyoruz. Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi’nin 300 yataklı ek binası ile Kahramanmaraş 600 yataklı Devlet Hastanesi’ni yıl bitmeden açacağız.” ifadelerini kullandı.

Yüzde 98’i Tamamlandı

Dulkadiroğlu ilçesinde Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nin yanında 600 dönümlük alana inşa edilen dev sağlık kompleksi, 358 deprem izolatörüyle güçlendirilmiş modern bir yapı olarak dikkat çekiyor. Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 98’e ulaşan hastanede açılış öncesi son hazırlıklar sürüyor.

90 Poliklinik, 15 Ameliyathane, 92 Yoğun Bakım

Yeni Devlet Hastanesi içerisinde: 90 poliklinik, 15 ameliyathane, 92 yoğun bakım yatağı, Geniş acil servis alanları, Modern görüntüleme ve teşhis merkezleri bulunacak.

Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi İçeren Ek Bina

Hastanenin yanında çelik mimariyle inşa edilen ek binada ise: 15 poliklinik odası, 2 Kalp Damar Cerrahisi ameliyathanesi, 3 anjiyo birimi, 28 yoğun bakım yatağı, Kapsamlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi yer alacak. Ek bina, tam donanımlı Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi olarak hizmet verecek.

Yetkililer, hastanenin bölgenin sağlık kapasitesini büyük ölçüde artıracağını, özellikle deprem sonrası artan ihtiyaçlara güçlü bir yanıt vereceğini belirtti.