Öğrenciler ve veliler, LGS 2026 sınav tarihini uzun süredir merak ediyordu. Daha önce net bir tarih açıklanmamış olması, hazırlık sürecinde belirsizlik yaratıyordu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav’ın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını duyurdu.

Bakan Tekin, sınavın içeriğine ilişkin de bilgi verdi: “8’inci sınıf öğrencilerimize yönelik LGS kapsamındaki merkezî sınavda tüm sorular, öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.” dedi.

Öğrenciler ve aileler için büyük önem taşıyan açıklama, sınava hazırlık sürecinde planlama yapmayı kolaylaştırıyor. Tekin, paylaşımını, “Öğrencilerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.” sözleriyle tamamladı.

Bu duyuru ile birlikte 8. sınıf öğrencileri, LGS 2026’ya yönelik hazırlıklarını artık net bir takvime göre sürdürebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklaması, hem şeffaflık hem de müfredata uygunluk açısından önem taşıyor.