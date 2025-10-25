ABD federal hükümetinin 1 Ekim’den beri kapanması 25. gününe girerken, ülke ekonomisine dair bazı kritik resmi verilerin açıklanması durdu. Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), haftalık işsizlik maaşı başvuruları, tarım dışı istihdam ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini yayımlayamadı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise gecikmeli olarak yayımlandı. Eylül ayında TÜFE aylık %0,3, yıllık %3 ile beklentilerin altında artarken, çekirdek enflasyon aylık %0,2 ve yıllık %3 olarak kaydedildi.

Fed Yetkilileri Riskleri İzliyor

Fed Başkanı Jerome Powell, hükümet kapanması nedeniyle bazı verilerin geciktiğini belirterek alternatif göstergeleri izlediklerini söyledi. Powell, istihdam ve enflasyon hedefleri arasındaki dengenin yönetiminin zor olduğunu vurguladı.

Diğer Fed yetkilileri arasında enflasyonun hala yüksek olması ile iş gücü piyasasındaki yavaşlama konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor.

Para Politikası Toplantısı Belirsizlik İçinde

Analistler, sınırlı veri akışının Fed’in 28-29 Ekim’deki para politikası toplantısında karar sürecini belirsizlik içinde bıraktığını belirtiyor. Piyasalar, politika faizinin 25 baz puan indirilerek %3,75-4,00 aralığına çekilmesini bekliyor. Hükümet kapanmasının devam etmesi halinde Aralık toplantısı öncesi veri akışı kritik önem taşıyacak.