Kahramanmaraş iş dünyasının önemli isimlerinden, Aral Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Kavlaklı OSB Başkanı Abdullah Çinkay, 75 yaşında hayatını kaybetti.
Uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Çinkay için Abdülhamithan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çinkay’ın naaşı Şeyh Adil Mezarlığı’na defnedildi.
Törene Kahramanmaraş protokolü, iş dünyasından temsilciler, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sevenleri, Çinkay’ı dualarla son yolculuğuna uğurlarken, ailesine taziye dileklerinde bulundu.