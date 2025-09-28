Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, pandemi ve deprem nedeniyle bir süredir gerçekleştirilemeyen Geleneksel Eshab-ı Kehf Karakucak Güreş Festivali yeniden yapıldı.

Bu yıl 47’ncisi düzenlenen festival, Ergün Ertekin Çim Sahası’nda coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen pehlivanlar er meydanına çıkarak kıyasıya mücadele etti.

Festivalin, hem sporun yaşatılması hem de kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir rol üstlendiği belirtildi.