Bu kapsamda Gençlik Ve Spor Bakanlığı desteği ile düzenlenen etkinlikte 14-24 yaş aralığındaki gençlerin yaşamlarını yeniden inşa etmelerine katkı sunmak amacıyla Blueland sponsorluğunda “Kırmızı Bisikletle Yeniden Doğuş Maratonu” düzenlendi.

Bu anlamlı buluşma, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı" kapsamında desteklenen ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yetim ve/veya öksüz kalan 14– 24 yaş aralığındaki gençlerin yaşamlarını yeniden inşa etmelerine katkı sunmak amacıyla yürütüldü.

Program kapsamında, 100 yetim gence bisiklet hediye edilirken, coşkulu bir mini bisiklet maratonu ve kortej gerçekleştirildi.

Programa; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu, Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, AK Parti İl Başkanı Burak Gül, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, önceki dönem Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Blueland Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Şahinkanat ile çok sayıda davetli katılım sağladı.

Programa katılan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak afetten etkilenen gençlerin güçlendirilmesi projesi için destek çağrısına çıktık. 11 ilimizde sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte, omuz omuza, kol kola ve depremin aslında yıkıcı etkisini bir araya gelerek gidermek adına bir yola çıktık. İşte bu yol Kahramanmaraş’ta kesişmiş oldu. Projemizin nihayetinde sizlerle birlikte oluyoruz. Farklı illerde, farklı temalarda birçok projeyi hayata geçirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerin yeniden güçlenmesini amaçlıyoruz. Büyük bir felaket geçirdik. Aslında dünyada da ne kadar bu felaketten kolay bir şekilde güçlenerek çıktığımızı da hepimiz, her birimiz biliyoruz. Ama bu çok uzun bir yolculuk. O yolculuğu da bırakmadan sürdürülebilir bir şekilde sizlerle devam ettirmeyi de, el ele devam ettirmeyi de önemsiyoruz.

Genç arkadaşlarımıza fiziksel, sosyal ve psikolojik iyileşme sürecinde de destek olmayı amaçlıyoruz. Bunu da hayalleri gerçekleştirerek ve umudu büyüterek, tabii ki kırmızı bisikletlerle yapıyoruz. Biz de onların Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her zaman yanındayız. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti olimpiyatlarda, özellikle de paralimpik olimpiyatlarda dünya genelinde çok ciddi bir kazanımı var. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporun ve hareketin çok ciddi bir farklılığının olduğunu biliyoruz ve bu noktada da teşvik ediyoruz. Hayata sporla tutunmak, hareketin içerisinde var olmak bizler için çok önemli. Bu aynı zamanda toplumsal kalkınmayı, kaynaşmayı ve farkındalık açısından da kıymetli buluyoruz. Hayat Yeniden Vakfı’nın oluşumu başkandan dinlemiş olduk. Kahramanmaraş’ın güçlü kadınlarından oluşuyor. Bu da mutlu edici ve motive edici. O yüzden kadınlarla ve erkeklerle bir araya gelindiğinde aslında ne kadar toplumun kalkınacağının bir diğer göstergesi oluyor” ifadelerini kullandı.

Bu tür etkinliklerin deprem şehri Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkması için önemli olduğunu belirten AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Burak Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“6 Şubat depremleri sonrasında şehrimizde hem altyapı hem de üstyapı anlamında büyük bir ihya ve inşa çalışması var. Bu süreçte sivil toplum kuruluşlarımızın yaptığı çalışmalar da şehrimiz adına ayrı bir önem taşıyor. Yeni Hayat Vakfı’nın arka planında büyük bir emek ve planlama olan bu projesi, çocuklarımızın depremden kaynaklı olumsuz etkileri geride bırakmalarına ve hayata yeniden umutla sarılmalarına katkı sağlıyor. Bu kapsamda seçilen bisiklet de, yeniden doğuşun ve hayata tutunmanın sembolü olmuş. Projede emeği geçen başta Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Yeni Hayat Vakfı’na ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bu tür anlamlı projelerin diğer sivil toplum kuruluşlarımızca da geliştirilerek devam etmesini diliyorum” diye konuştu.

Programa ev sahipliği yapan Hayat Yeniden Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Zeynep Nur Yerhan yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:

“Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz “Kırmızı Bisikletle Yeniden Doğuş Maratonu projesinin finalini gerçekleştirdik. Adından da anlaşılacağı üzere, uzun süren atölyeler, kariyer programları, çalışmalar, spor etkinliklerinin finalini kırmızı bisikletlerle yaptık. Afetten etkilenen 100 gencimize kırmızı bisikletlerini Sayın Bakan Yardımcımız Safa Koçoğlu hanımefendi ile birlikte yavrularımıza hediye ettik. Hep birlikte coşkulu bir maraton gerçekleştirdik. Bu maraton, onların aslında hayat maratonlarının bir başlangıcı niteliğinde ve biz onların bu hayat yolculuğuna eşlikçi olan destek sunmaya çalışan bir sivil toplum örgütüyüz. Hayat Yeniden Vakfı olarak, her zaman yanlarında olduklarını bilmelerini istiyoruz” dedi.