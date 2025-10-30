Yapılan son çalışmalarda, 26-27 Ekim 2025 tarihlerinde 3 şahıs suçüstü yakalandı.

26 Ekim’de yakalanan 1 şahsın üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 133 adet hap bulundu. 27 Ekim’de suçüstü yakalanan 2 şahsın üzerinde ve ikametlerinde ise toplam 56,85 gram yasaklı madde ele geçirildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 3 şahıs, adli mercilere sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Yetkililer, emniyet birimlerinin uyuşturucu ticaretine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.