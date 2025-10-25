Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Köşoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmetçik Sokak’tan Peköz Sokağı’na geçiş yapan otomobil ile bir motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak trafik akışını kontrol altına aldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.