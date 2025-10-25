Bu kapsamda, Türk edebiyatının öncü isimlerinden “Kudüs Şairi” Nuri Pakdil, vefatının altıncı yılında KAFUM’da düzenlenen özel programla anıldı.

Etkinlikte yazar Necip Evlice ve KSÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Selim Somuncu, Pakdil’in yazı hayatı, düşünce dünyası ve edebiyata yön veren duruşunu anlattı.

Konuşmalarda, Pakdil’in sadece bir şair değil; “Yedi Güzel Adam” kuşağına ve sonraki nesillere ilham veren bir fikir ve dava adamı olduğu vurgulandı.

Pakdil’in adalet, özgürlük ve direniş temalarının günümüz insanına hâlâ yol gösterdiği ifade edildi. Program, Nuri Pakdil’in seçme şiir ve metinlerinin okunmasıyla sona erdi.