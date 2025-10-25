Kahramanmaraş’ta yaşayan ve bir yıl önce açık kalp ameliyatı (bypass) geçiren Halil Bey, göğüs damarında meydana gelen kritik tıkanıklık nedeniyle yeniden tedavi altına alındı. Kardiyoloji ekipleri, hastayı ikinci bir açık ameliyat riskinden kurtararak, nadiren uygulanan CTO (Tam Tıkalı Damar Açma) işlemiyle sağlığına kavuşturdu.

Bypass Sonrası Kritik Tıkanıklık

Daha önce bypass olan Halil Bey'in en önemli kalp damarlarından biri tamamen tıkanınca, hastanın durumu ciddiyet kazandı. Kalp sağlığını tehdit eden bu duruma karşı uzman ekip, oldukça riskli ve zorlu bir yöntem olan CTO işlemi ile müdahale etme kararı aldı.

Uzman kardiyoloji ekibi tarafından yürütülen operasyonda, hastanın damar yapısının karmaşık ve lezyonun uzun olmasına rağmen, özel malzemeler ve ileri teknikler kullanıldı. Ekibin titiz ve koordineli çalışması sayesinde tıkalı damar, başarıyla açılarak yeniden işler hale getirildi.

“İkinci Bir Açık Ameliyat İhtiyacını Ortadan Kaldırdık”

Operasyonun başarısının ardından açıklama yapan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Kemal Göçer, şunları söyledi:

"Halil Bey daha önce bypass olmuştu. Ancak en önemli damarlarından biri tekrar tıkanmıştı. Biz de bu damarı, ikinci bir açık kalp ameliyatı ihtiyacını ortadan kaldıran özel CTO yöntemleriyle başarıyla açtık. Hastamız sağlığına kavuştu. Bu zorlu operasyonda emeği geçen tüm ekibimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

Başarılı operasyon sayesinde Halil Bey, kısa sürede taburcu edilme aşamasına gelirken, Kahramanmaraş’ta kardiyolojideki ileri düzey tedavi imkânları bir kez daha kanıtlanmış oldu.