Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Genel Müdür Yardımcısı Cennet Ceylan ve beraberindeki heyetle birlikte 6 Şubat depremlerinin ardından kentteki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon sürecini değerlendirdi.

Heyet, incelemeler kapsamında Kahramanmaraş Kalesi’ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ziyaretin ardından Vali Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile bir araya gelen heyet, kentin tarihi dokusunu yeniden ayağa kaldırmaya yönelik projeleri ve restorasyon çalışmalarını ele aldı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün öncülüğünde yürütülen çalışmalarla, Kahramanmaraş’ın tarihî mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.