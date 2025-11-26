Edinilen bilgilere göre 40 yaşındaki Ö.M., henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahla vuruldu. Saldırgan olay sonrası hızla bölgeden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı Ö.M.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının tedavisinin devam ettiği, sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırının gerçekleştiği bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kamera kayıtları mercek altına alınırken, şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.