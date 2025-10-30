Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlamaları kapsamında Kahramanmaraş’tan göğe yükselen anlamlı bir kare, tüm Türkiye’yi gururlandırdı. Ahır Dağı’nın zirvesine işlenen dev ay yıldızlı al bayrağımız, Göktürk-1 uydusu tarafından uzaydan görüntülendi.

Kahramanmaraş’ın simgelerinden biri haline gelen bu görsel şölen, Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak planlandı. Yüksek çözünürlüklü görüntüleme kabiliyetine sahip Göktürk-1 uydusu, bayrağımızın dağ zirvesindeki ihtişamını kilometrelerce uzaktan kayıt altına aldı.

Uzaydan çekilen bu kare, hem teknolojik gücümüzü hem de milletimizin Cumhuriyet’e olan bağlılığını simgeliyor. Görüntü, sosyal medyada ve resmi platformlarda büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, “Bayrağımız artık sadece dağlarda değil, uzayda da dalgalanıyor” yorumlarıyla duygularını paylaştı.