1978 yılında Adıyaman’da doğan Emre Çalğan, ilk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman’da tamamladı. 1997–2001 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.

Meslek hayatına 2001 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak başlayan Çalğan, 2001–2015 yılları arasında çeşitli okullarda idarecilik görevlerinde bulundu. 2015 yılında kurumlar arası geçişle Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde göreve başladı.

2016–2017 yıllarında Adıyaman Merkez Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünü vekâleten yürüten Çalğan, 2017–2023 yılları arasında Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.

2023 yılından bu yana Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görev yapan Çalğan, 5 Kasım 2025 tarihi itibarıyla Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak göreve başlamıştır.

İl müdürü Emre Çalğan, evli ve iki çocuk babasıdır.

İl Müdürü Emre Çalğan’ın Kahramanmaraş’a Mesajı İl Müdürlüğünün Sosyal Medya Hesaplarından Yayınlandı

"Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görevime başlamış bulunmaktayım. Kadim kültürüyle, kelimelerin, dizelerin ve insanlık değerlerinin şehri olan UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş’ta böylesine anlamlı bir görevi üstlenmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum.

Bu vesileyle, şahsıma gösterilen ilgi ve teveccühten dolayı tüm Kahramanmaraşlılara teşekkür ederim. Görev sürem boyunca aileyi, toplumsal dayanışmayı ve insan odaklı hizmet anlayışını önceleyen bir çalışma azmiyle şehrimize hizmet etmeyi hedefliyorum.

Ayrıca, göreve başlamam münasebetiyle “hayırlı olsun” dileklerini çiçek göndererek iletmek isteyen kıymetli dostlarımızdan, çiçek yerine Çocuk Evlerimizde kalan gençlerimize Kahramanmaraşlı şair ve yazarlarımızın eserlerinden kitaplar getirmelerini istirham ediyorum. Bu güzel hediyelerin, gençlerimizin gönül dünyasında kalıcı izler bırakacağına inanıyorum.

Şehrimize, ailelerimize, çocuklarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize, aziz şehitlerimizin

kıymetli emanetleri ile kahraman gazilerimize hayırlı hizmetlerde bulunmayı Yüce Allah’tan niyaz ediyorum."