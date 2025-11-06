Okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi zümresi öncülüğünde, okul yönetimi ve öğretmenlerin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlik, öğrenciler, veliler ve mahalle sakinlerinden yoğun ilgi gördü.

Kermeste öğrenciler tarafından hazırlanan el işi ürünler, ev yapımı yiyecekler ve çeşitli etkinlikler büyük beğeni topladı. Katılımcılar, öğrencilerin duyarlılığını takdir ederken, dayanışma ruhunun önemine vurgu yaptı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte öğrenciler, hem el emeklerini sergileme fırsatı buldu hem de yardımseverlik duygusunu pekiştirdi.

Okul idaresinden yapılan açıklamada, kermesten elde edilen tüm gelirin Gazze’de insani yardıma ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırılacağı belirtildi. Yetkililer, bu tür etkinliklerin öğrencilerde toplumsal sorumluluk bilincini artırdığını ve paylaşma kültürünü güçlendirdiğini ifade etti.

Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi öğrencileri, düzenledikleri etkinlikle farkındalık oluşturarak hem mazlum coğrafyalara umut ışığı oldu hem de unutulmaz bir dayanışma örneği olarak hafızalarda yerini aldı.