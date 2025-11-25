Kadın Kolları İl Başkanı Asuman Yavuz, yaptığı açıklamada kadına yönelik şiddetin “kimden gelirse gelsin asla kabul edilemeyecek bir insanlık suçu” olduğunu vurguladı.

Yavuz, AK Parti iktidarlarının 23 yıldır kadına yönelik şiddetle mücadeleyi devlet politikası haline getirdiğini belirterek, 6284 sayılı Kanun, KADES, ŞÖNİM, kadın konukevleri ve kurumlar arası koordinasyonun bu mücadelenin temel yapı taşları olduğunu ifade etti.

Kadınların her alanda güçlendirilmesinin şiddetle mücadelenin ana unsuru olduğunu belirten Yavuz, kadınların iş gücüne, siyasete ve karar alma mekanizmalarına katılımının arttığını da aktardı.