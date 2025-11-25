HG Hospıtal’in erken tanı ve ileri cerrahi başarıları dikkat çekiyor
HG Hospıtal’in erken tanı ve ileri cerrahi başarıları dikkat çekiyor
İçeriği Görüntüle

Kadın Kolları İl Başkanı Asuman Yavuz, yaptığı açıklamada kadına yönelik şiddetin “kimden gelirse gelsin asla kabul edilemeyecek bir insanlık suçu” olduğunu vurguladı.

Whatsapp Image 2025 11 25 At 17.09.13

Yavuz, AK Parti iktidarlarının 23 yıldır kadına yönelik şiddetle mücadeleyi devlet politikası haline getirdiğini belirterek, 6284 sayılı Kanun, KADES, ŞÖNİM, kadın konukevleri ve kurumlar arası koordinasyonun bu mücadelenin temel yapı taşları olduğunu ifade etti.

Kadınların her alanda güçlendirilmesinin şiddetle mücadelenin ana unsuru olduğunu belirten Yavuz, kadınların iş gücüne, siyasete ve karar alma mekanizmalarına katılımının arttığını da aktardı.