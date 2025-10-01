Şirket, zorlu coğrafi koşullarda dahi hızlı ve etkin müdahale edebilmek için 4x4 kabiliyetine sahip yeni arazi araçlarını filosuna ekledi.

Enerji arzının sürekliliğini sağlamak ve tüketici memnuniyetini en üst seviyede tutmak için teknolojiye ve altyapıya yatırım yapmaya devam eden AKEDAŞ, bu yeni araçlarla birlikte özellikle kırsal ve ulaşımı güç bölgelerde arıza, bakım ve onarım çalışmalarını daha hızlı gerçekleştirmeyi hedefliyor.

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Görev alanımız içerisinde bulunan tüm tüketicilerimize kesintisiz ve kaliteli enerji sunmak en öncelikli hedefimizdir. Bu doğrultuda araç filomuza dahil ettiğimiz 4x4 ve özellikli yeni arazi araçları sayesinde, olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarında bile sahadaki ekiplerimiz arızalara daha hızlı ulaşarak müdahale edebilecektir. Bu yatırım, tüketici memnuniyetini artırmaya ve hizmet sürekliliğini sağlamaya yönelik stratejimizin önemli bir parçasıdır. Her alanda olduğu gibi araç filomuzun iyileştirilmesi adına da yatırımlarımız devam edecektir.”

AKEDAŞ, teknolojik yatırımlar ve güçlendirilmiş saha ekipmanları ile hizmet kalitesini sürekli geliştirmeye devam ederek, bölgedeki elektrik dağıtımında güvenilirliği ve sürdürülebilirliği güvence altına almaya devam ediyor.